    Se desata batalla campal en amistoso entre Irapuato y Chivas

    Aficionados de ambos equipos se enfrentaron en las inmediaciones del estadio.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video ¡Lamentable! Violencia mancha el amistoso entre Irapuato y Chivas

    Todo era fiesta a las afueras del estadio Sergio León Chávez por el encuentro amistoso entre Irapuato y Chivas, sin embargo, una trifulca entre aficionados terminó con la alegría que se vivía en la previa del partido.

    Liga MX

    A unas horas de que se disputara el partido, seguidores de ambos equipos se encontraron en las inmediaciones del estadio lo que provocó que se desatara una batalla campal entre varias personas.

    En un inicio solo eran insultos, pero después de unos minutos comenzaron los golpes entre los aficionados donde también hubo piedrazos y botellazos, y todo quedó captado en imagenes que se divulgaron a través de redes sociales.

    Tras desatarse el caos los elementos de seguridad tuvieron que intervenir para calmar los ánimos y que regresará la tranquilidad al estadio.

    Chivas cierra el 2025 con el partido amistoso ante el Irapuato y en los primeros días de enero encararán la Copa Pacífica de cara al Clausura 2026 de la Liga MX.

