Liga MX Se desata batalla campal en amistoso entre Irapuato y Chivas Aficionados de ambos equipos se enfrentaron en las inmediaciones del estadio.

Todo era fiesta a las afueras del estadio Sergio León Chávez por el encuentro amistoso entre Irapuato y Chivas, sin embargo, una trifulca entre aficionados terminó con la alegría que se vivía en la previa del partido.

A unas horas de que se disputara el partido, seguidores de ambos equipos se encontraron en las inmediaciones del estadio lo que provocó que se desatara una batalla campal entre varias personas.

En un inicio solo eran insultos, pero después de unos minutos comenzaron los golpes entre los aficionados donde también hubo piedrazos y botellazos, y todo quedó captado en imagenes que se divulgaron a través de redes sociales.

Tras desatarse el caos los elementos de seguridad tuvieron que intervenir para calmar los ánimos y que regresará la tranquilidad al estadio.