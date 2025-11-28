JJ Macías en vías de renovar con Pumas, según reporte

Video ¿Inesperado? Esta fue la decisión que habrían tomado Pumas y JJ Macías

JJ Macías, delantero mexicano, está en vías de renovar su contrato con los Pumas de la UNAM en la Liga MX, esto a pesar de su actual lesión que lo mantendrá baja por varios meses.

Acorde con el periodista César Luis Merlo, tanto Macías como Pumas acordaron la extensión del vínculo y solo faltaría la firma del nuevo contrato.

Hasta el momento, la directiva de Pumas no se ha pronunciado respecto a un posible futuro del delantero, quien como ha sido la constante en su carrera, se encuentra en proceso de recuperación tras una fuerte lesión.

José Paradela de Cruz Azul cayó sobre la rodilla de José Juan Macías, lo que originó una rotura de ligamento cruzado en la rodilla y un tiempo de recuperación de aproximadamente nueve meses.