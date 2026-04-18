    Liga MX

    Pumas suma 30 puntos y va por marca en 17 jornadas en Liga MX

    El técnico Efraín Juárez asegura que nadie daba mucho por los Universitarios, tras su eliminación de Concacaf y hoy son segundos.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Resumen | ¡Pumas imparable! Una victoria más para los universitarios de cara a La Liguilla

    Con un triunfo más en su cuenta, ahora ante San Luis, mismo con el que alcanzaron el subliderato del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Efraín Juárez, técnico de los Pumas, dijo que muchos no les hubieran creído hace unas semanas.

    " Es un objetivo, 30 puntos, hoy dormimos segundos generales, a un punto del líder, hablando con los muchachos les decía que si eso lo contábamos después de San Diego, que nos mataban y nos daban hasta por debajo de la lengua y si les decíamos a todos que íbamos a hacer 30 puntos, a un punto del líder, seguramente no nos hubieran creído".

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    A falta de dos jornadas por jugar, el cuadro universitario estaría en posición de llegar a 36 unidades, una más de lo mejor que han logrado en torneos de 17 fechas del torneo regular.

    "No tenía idea de ese dato, no soy mucho de ver las estadísticas, creo que el objetivo que tenemos es el de calificar, hoy prácticamente estamos en eso y lo otro pues imagínate, quedar en la historia del club, pero vamos paso a paso".

    ANTE JUÁREZ SIN KEYLOR NI CARRASQUILLA

    Al conocerse de que para el duelo de la Jornada 16 ante Juárez a media semana Pumas no podrá contar con Keylor Navas y Coco Carrasquilla, Efraín Juárez aseguró que cualquiera de sus jugadores puede hacer buen papel en la cancha.

    "Tenemos un partido en tres días, complicado en casa, sin gente importante por temas de amarillas, tanto Keylor como Coco, pero creo que también hoy el equipo está bastante comprometido, se puede decir y estoy seguro de que al que pongamos hará exactamente el mismo trabajo, porque adentro del vestidor es una familia".

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