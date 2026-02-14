Liga MX Tabla de goleo 2026 de Liga MX Jornada 6 al momento: Joao Pedro, líder, ¿quién lo sigue? El goleador de Toluca y de San Luis siguen con la puntería fina en el torneo e incrementaron sus números.

Video ¡Gol de San Luis! Joao Pedro sigue en plan grande y rompe el empate



Durante la Jornada 6 del Clausura 2026, la pelea por la cima en la tabla de goleo continúa, al momento hay un solo líder, ese el Joao Pedro de Atlético San Luis.

En el inicio de esta fecha de la Liga MX, el Diablo Mayor, Paulinho volvió a aparecer con gol para Toluca frente a Tijuana, partido que terminaron ganando los Diablos Rojos.

Video ¡Ya lo gana el Toluca! Enfermo control de Marcel para ponerle medio gol a Paulinho



La jornada sabatina cayó en San Luis Potosí, donde el Atlético recibió a Querétaro, en ese duelo, Joao Pedro aumentó su cuota con el primer tanto sobre los Gallos Blancos.

En la carrera por el título de artillero, todavía falta que jueguen Armando ‘Hormiga’ González y José Paradela.

Así marcha la tabla de goleo de la Liga MX en el Clausura 2026