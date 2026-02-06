Liga MX Achille Emaná: El africano que ya fue campeón con Cruz Azul Ante la inminente llegada del nigeriano Christian Ebere, te contamos este dato que muy pocos recuerdan.

Seguramente la afición de Cruz Azul recuerda el paso de algunos futbolistas africanos que han llegado a la institución celeste. James Owusu-Ansah se incorporó en 1997 para integrarse el Cruz Azul Hidalgo. El segundo, el camerunés Achille Emaná, quien tuvo la oportunidad de levantar un título con la Máquina, a pesar de su corta estadía en la institución.

Emaná llegó en agosto del 2013 procedente de los Emiratos Árabes Unidos y jugó 18 partidos, en donde anotó cinco goles y una asistencia. S u principal logro fue el título de Concacaf Champions Cup al doblegar al Toluca con gol de visitante.

Tras colgar los botines, Achille se dedicó a las pasarelas como modelo debido a su gran estado físico.

¿Christian Ebere será el próximo Achille Emaná?

El nigeriano se perfila para ser otro eje en el ataque Celeste ante la falta de delanteros en el equipo. Actualmente solo cuentan en la posición con el ‘Toro’ Fernández, por lo que es urgente que Ebere se incorpore y se vaya adaptando a los requerimientos de Nicolás Larcamón.

Christian Ebere llegó esta mañana al aeropuerto de la Ciudad de México para presentar exámenes médicos y ultimar detalles de su contrato.