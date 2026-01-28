Liga MX Pumas negocia con Tigres para fichar a Uriel Antuna El club de la UNAM está muy cerca de llegar a un acuerdo con los regios por el extremo mexicano.

Video ¡Bombazo! Uriel Antuna dejará Tigres por uno de los ‘cuatro grandes’

Uriel Antuna podría volver a jugar en la Ciudad de México luego de que Pumas está negociando con Tigres para que sea su próximo refuerzo del Torneo Clausura 2026.

Vladimir García reporta para TUDN que hay negociaciones avanzadas entre directivas de ambos equipos y que incluso la operación está cerca de concretarse.

Antuna tiene deseos de regresar a la capital del país tras no encontrar la regularidad deseada en el equipo de Guido Pizarro que lo ha alineado dos veces en el Clausura 2026 después de que fue banca en los 11 partidos que disputó del Apertura 2025, contando Liguilla.

Por su parte, Tigres no vería con malos ojos la salida del extremo mexicano de 28 años ante su bajo rendimiento desde que aterrizó al equipo regio para el Apertura 2024.

Uriel Antuna registra un gol y tres asistencias en 48 partidos con Tigres, quien lo fichó después de ser campeón de goleo de la Liga MX con Cruz Azul con ocho goles junto a Federico Viñas, Diber Cambindo y Salomón Rondón.

Vladimir García añade que Antuna fue ofrecido al Cruz Azul, pero la directiva cementera descartó su regreso y posteriormente fue ofrecido a Pumas, quien sí mostró interés.

El fichaje de Antuna responde a la baja de Jorge Ruvalcaba, de quien este mismo día se dio a conocer su salida de Pumas para emigrar a la MLS con el New York City FC.