Liga MX Jorge Ruvalcaba deja Pumas con destino a la MLS con New York Red Bull El volante ofensivo se va vendido por parte de la directiva de la UNAM a La Gran Manzana.

Cambios en Pumas con la posible llegada de Uriel Antuna y la salida de Jorge Ruvalcaba con destino al futbol de los Estados Unidos.

De acuerdo a información de Rodrigo Celorio de TUDN, el volante ofensivo se va en venta definitiva con el New York Red Bull de la MLS, por lo que probará una vez más suerte en el extranjero.

Cabe recordar que Ruvalcaba fue prestado al Standard Lieja de Bélgica a nivel de juveniles, donde se desarrolló en un lapso de una temporada con 13 juegos contemplado.

LOS NÚMEROS DE RUVALCABA CON PUMAS



Jorge Ruvalcaba vivió dos etapas con Pumas, la primera antes de ir a Europa y la segunda al terminar la cesión al futbol de Bélgica en el 2024.

En total suma 99 partidos, con saldo de 16 goles, 8 asistencias y cerca de 5,200 minutos como elemento de la escuadra auriazul. Su debut fue contra León el 9 de julio de 2022 al ser titular y jugar 60 minutos.