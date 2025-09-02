Video ¡Impensable! ¿Piero Quispe podría jugar al lado de campeón del mundo?

Después de varios rumores se confirmó la salida del mediocampista peruano, Piero Quispe del cuadro de los Pumas para marcharse al futbol de Australia con el Sydney FC.

A través de sus redes sociales el conjunto universitario dio a conocer la noticia y le desearon éxito al jugador.

“ Gracias Piero por defender nuestra camiseta con entrega, pasión y mucho corazón. Te deseamos mucho éxito en tu nuevo proyecto”, se lee en la publicación.

Con la baja del futbolista peruano los Pumas lograron liberar la plaza de extranjero que necesitaban para poder sumar un nuevo delantero que han estado buscando para completar el equipo para esta temporada.

Piero Quispe llegó a Pumas en el 2024 y en 71 partidos con los Universitarios colaboró con cinco goles y cuatro asistencias.

El peruano se suma a Rogelio Funes Mori, Alex Padilla, Luis Suárez, Robert Ergas, Lisandro Magallán, Ricardo Galindo, Michell Rodríguez, Ali Ávila, e Ignacio Pussetto como las bajas de los universitarios.