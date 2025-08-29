Piero Quispe interesa a Rosario Central, Newells y club de Asia
La prensa peruana coloca al seleccionado fuera de los Pumas en días próximos.
El plantel de Pumas encabezado por Efraín Juárez en la dirección técnica podría recibir nuevas noticias sobre el futuro del peruano Piero Quispe.
De acuerdo con la plataforma peruana L1 MAX, Piero Quispe estaría disputando sus últimos minutos con el Club Universidad ante el interés de equipos de la Primera División de Argentina e incluso de Asia.
En el programa Hablemos de MAX revelaron que Quispe podría jugar al lado del campeón del mundo Ángel Di María, ya que Rosario Central estaría interesado en ficharlo. Al supuesto interés se le suma Newell's Old Boys, exclub de Keylor Navas.
"Colombia también sondeó en su momento, pero ahora hay una posibilidad muy fuerte de un club de Asia", detallan en dicho programa.
"Todavía no me dieron la autorización de decir qué club, porque depende de Pumas, pero si se da no es venta, es préstamo y vuelve a Pumas, sigue ligado. Pero es un club que le da las condiciones futbolísticas y económicas, incluso mejor que Pumas".
Pumas sigue abierto a reforzarse en el Apertura 2025 pese a la llegada de nombres com Keylor Navas o Aaron Ramsey. El cuadro del Pedregal en la era Efraían Juárez comienza a hacer ruido en los aficionados, ya que solo suman una victoria en seis jornadas.