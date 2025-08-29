El plantel de Pumas encabezado por Efraín Juárez en la dirección técnica podría recibir nuevas noticias sobre el futuro del peruano Piero Quispe.

De acuerdo con la plataforma peruana L1 MAX, Piero Quispe estaría disputando sus últimos minutos con el Club Universidad ante el interés de equipos de la Primera División de Argentina e incluso de Asia.

En el programa Hablemos de MAX revelaron que Quispe podría jugar al lado del campeón del mundo Ángel Di María, ya que Rosario Central estaría interesado en ficharlo. Al supuesto interés se le suma Newell's Old Boys, exclub de Keylor Navas.

"Colombia también sondeó en su momento, pero ahora hay una posibilidad muy fuerte de un club de Asia", detallan en dicho programa.

"Todavía no me dieron la autorización de decir qué club, porque depende de Pumas, pero si se da no es venta, es préstamo y vuelve a Pumas, sigue ligado. Pero es un club que le da las condiciones futbolísticas y económicas, incluso mejor que Pumas".