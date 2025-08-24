Luego de un empate sin goles en casa y ante Puebla en la Jornada 6 de la Liga MX, mismo que supo insípido por la falta de contundencia al frente, el técnico de Pumas, Efraín Juárez, acept{o que siguen en busca de un delantero.

"Lo hemos dicho, son posiciones ofensivas las que estamos buscando, el mercado todavía sigue abierto, ojalá esta semana podamos tener alguna noticia, yo nada más agradecerle a mi directiva porque hemos hecho un esfuerzo en conjunto para traer todo lo que hemos querido".

A pesar de la falta de goles del equipo, el estratega consideró que sus delanteros vienen haciendo cosas que tal vez pocos ven, pero ayudan al equipo en otros factores.

"En esa circunstancia, muchas veces nos hemos encontrado con el propio Memo que hoy se lleva a lo mejor todas las críticas que son muy respetuosas, pero él hace un esfuerzo en otros aspectos que no da mucho, le está faltando eso que al mismo tiempo un 9 necesita, pero va a llegar y estamos seguros".

Al hablar del abucheo que se llevó el 'Memote' Martínez al salir de cambio al minuto 62', Juárez defendió al ariete de Pumas al hacer ver que también aporta más que solamente goles a los auriazules.

"Abuchear a un jugador, la realidad es que no es solo al jugador, nosotros como familia lo sentimos que es algo que no es bonito, pero también dentro del grupo sabemos lo que nos da y lo que puede aportarnos en otras circunstancias que no son lo de él".

Finalmente, sobre el debut de Aaron Ramsey, el timonel universitario dijo sentirse satisfecho con este primer juego del galés, pero aceptó que aún le falta mucho para está a su máximo.