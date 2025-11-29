    Liga MX

    Aaron Ramsey reaparece en inesperada profesión tras dejar a Pumas

    El exjugador universitario fue visto nuevamente en un evento internacional, luego de un final de ciclo marcado por su ausencia tras la convocatoria con la selección de Gales.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Aaron Ramsey estaría fuera de Pumas de la UNAM con efecto inmediato

    Aaron Ramsey volvió a aparecer públicamente semanas después de su salida del futbol mexicano, esta vez incursionando en una actividad totalmente distinta.

    El mediocampista galés, que rescindió su contrato con los Pumas de la UNAM tras la Fecha FIFA de octubre, fue presentado de manera oficial como parte de la nueva edición del programa deportivo 'Icon Series', un evento de golf que reúne a exfiguras internacionales para competir en distintos retos por equipos.

    Ramsey, que sufrió la desaparición de su mascota en México, dejó de presentarse al club universitario luego de su última convocatoria con la selección de Gales, donde permaneció al margen por una molestia muscular que le impidió sumar minutos en los duelos ante Inglaterra y Bélgica rumbo al Mundial de 2026.

    Tras ese periodo, no regresó al club universitario y su ausencia derivó en la terminación anticipada del vínculo con la institución.

    En la nueva temporada de Icon Series participarán figuras como Gabriel Batistuta, Andriy Shevchenko y John Terry, mientras que en ediciones anteriores han intervenido deportistas como Saúl 'Canelo' Álvarez, Pep Guardiola, Ruud Gullit y Ryan Giggs, entre otros.

    Durante su breve etapa en la Liga MX, Ramsey disputó seis encuentros con Pumas, acumuló 235 minutos y consiguió un gol en la Jornada 7 del Apertura 2025 frente al Atlas. En días recientes, también fue captado colaborando con el cuerpo técnico de la selección galesa encabezada por Craig Bellamy.

