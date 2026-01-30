    Liga MX

    Puebla vs. Toluca: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026

    La Franja recibe al campeón en el inicio de la cuarta fecha; los Diablos tratarán de refrendar el invicto en una cancha complicada.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Tras pausa por el Tri, regresa la Liga MX con la Jornada 4

    Puebla vs. Toluca abre la actividad de la Jornada en la Liga MX Clausura 2026 en el que el campeón vigente tratará de mantener el paso invicto en una cancha complicada debido a su estado del césped, el cual ha sufrido cambio y, a su vez, huecos debido a su lenta adaptación.

    La Franja ganó su anterior juego como local, fue ante Mazatlán FC como parte de la Jornada 2, pero ahora se mide a unos Diablos que jugará su tercer partido fuera de casa con saldo de un triunfo y un empate, pero sin recibir gol.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PUEBLA VS. TOLUCA DE LA JORNADA 4 DEL CLAUSURA 2026

    La última vez que Toluca visitó al Puebla ganó 0-3 en el Clausura 2025; son tres triunfos seguidos son importar la condición con 11 goles a favor y sólo uno en contra, por lo que tratará de mantener su dominio sobre el conjunto poblano.

    La última vez que Puebla derrotó a los escarlatas fue en el Apertura 2023 por 0-1 como visitante, en el Estadio Cuauhtémoc no le gana desde el Apertura 2021. Para el cuadro mexiquense será importante sumar, pues luego recibe a un rival incómodo como lo es Cruz Azul.

    • Cuándo es el Puebla vs. Toluca de la Liga MX: el partido es este viernes 30 de enero en el Estadio Cuauhtémoc.
    • A qué hora es el Puebla vs. Toluca de la Liga MX: el partido inicia a las 19:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 20:00 horas tiempo del Este, 19:00 horas tiempo del Este y 17:00 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Puebla vs. Toluca de la Liga MX: sigue la transmisión del encuentro en vivo por la señal de TUDN, tudn.com y la app de TUDN en Estados Unidos.
    Liga MXPueblaToluca

