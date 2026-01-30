Liga MX Puebla vs. Toluca: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026 La Franja recibe al campeón en el inicio de la cuarta fecha; los Diablos tratarán de refrendar el invicto en una cancha complicada.

Video Tras pausa por el Tri, regresa la Liga MX con la Jornada 4

Puebla vs. Toluca abre la actividad de la Jornada en la Liga MX Clausura 2026 en el que el campeón vigente tratará de mantener el paso invicto en una cancha complicada debido a su estado del césped, el cual ha sufrido cambio y, a su vez, huecos debido a su lenta adaptación.

La Franja ganó su anterior juego como local, fue ante Mazatlán FC como parte de la Jornada 2, pero ahora se mide a unos Diablos que jugará su tercer partido fuera de casa con saldo de un triunfo y un empate, pero sin recibir gol.

PUBLICIDAD

HORARIO Y DÓNDE VER EL PUEBLA VS. TOLUCA DE LA JORNADA 4 DEL CLAUSURA 2026

La última vez que Toluca visitó al Puebla ganó 0-3 en el Clausura 2025; son tres triunfos seguidos son importar la condición con 11 goles a favor y sólo uno en contra, por lo que tratará de mantener su dominio sobre el conjunto poblano.

La última vez que Puebla derrotó a los escarlatas fue en el Apertura 2023 por 0-1 como visitante, en el Estadio Cuauhtémoc no le gana desde el Apertura 2021. Para el cuadro mexiquense será importante sumar, pues luego recibe a un rival incómodo como lo es Cruz Azul.