Las Chivas fichan a dos refuerzos para el Clausura 2026 y buscan uno más
El Rebaño Sagrado tendría su delantera apuntalada para el próximo torneo y le faltaría solamente un defensa central para estar completos.
Una vez eliminados del presente torneo, las Chivas ya piensan en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, para el que ya amarraron dos de los tres refuerzos prioritarios que buscan para este Mercado de Fichajes de Invierno que ya está con grandes movimientos.
Los nuevos elementos que ya están seguros con el Rebaño Sagrado son Ángel Sepúlveda, proveniente del Cruz Azul, y la otra negociación que realizó la directiva encabezada por Alejandro Manzo y Javier Mier en la dirección deportiva fue Brian Gutiérrez, de las filas del Chicago Fire.
Incluso, el mediocampista proveniente de la MLS podría convertirse en el primero en arribar a la Perla Tapatía, puesto que las Chivas volverán a los entrenamientos de pretemporada el próximo 15 de diciembre, cuando se comenzarán a definir las llegadas de estos futbolistas.
Sin embargo, a parte de estas dos nuevas incorporaciones, el cuadro rojiblanco buscará hacerse también de un defensa central para que el equipo ya se encuentre completo de cara a la nueva competencia, para lo que la directiva ya trabaja con diversas opciones.
Hasta el momento estas serían las posiciones que Gabriel Milito, técnico del equipo, le habría pedido reforzar a la directiva, quienes ya respondieron con Angel Sepúlveda y Brian Gutiérrez y solamente quedaría la deuda de reforzar la central.