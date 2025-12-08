Liga MX Las Chivas fichan a dos refuerzos para el Clausura 2026 y buscan uno más El Rebaño Sagrado tendría su delantera apuntalada para el próximo torneo y le faltaría solamente un defensa central para estar completos.

Los nuevos elementos que ya están seguros con el Rebaño Sagrado son Ángel Sepúlveda, proveniente del Cruz Azul, y la otra negociación que realizó la directiva encabezada por Alejandro Manzo y Javier Mier en la dirección deportiva fue Brian Gutiérrez, de las filas del Chicago Fire.

Incluso, el mediocampista proveniente de la MLS podría convertirse en el primero en arribar a la Perla Tapatía, puesto que las Chivas volverán a los entrenamientos de pretemporada el próximo 15 de diciembre, cuando se comenzarán a definir las llegadas de estos futbolistas.

Sin embargo, a parte de estas dos nuevas incorporaciones, el cuadro rojiblanco buscará hacerse también de un defensa central para que el equipo ya se encuentre completo de cara a la nueva competencia, para lo que la directiva ya trabaja con diversas opciones.