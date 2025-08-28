Uno de los temas candentes que tiene pendientes el actual campeón del futbol mexicano es la posible venta de Marcel Ruiz y Arturo Pérez, presidente del Toluca, y Francisco Suinaga, vicepresente, explican el por qué no se ha ido el mediocampista mexicano del equipo pese a las ofertas que han tenido por él.

Y lanzan en Faitelson sin Censura de TUDN una frase determinante sobre el tema: "Si fuera por el dinero ya estaría vendido".

PUBLICIDAD

David Faitelson, textualmente preguntó, "¿cuándo lo venden?" a lo que Arturo Pérez respondió con claridad.

"Lo que te diría no lo vendemos ahorita para nada. Por supuesto que Marcel tiene una perspectiva importantísima, pero yo creo que vienen algunas cosas importantes en el proceso general de nuestro futbol concretamente de este tipo de jugadores.

"Tenemos a Marcel ahí, estamos felices. Viene el tema del Mundial, de todo este proceso que se va a llevar para trabajar para estar en la selección. Él está concentrado en esa parte. Yo creo que lo mejor para él en este momento es estar aquí y seguir jugando", aseguró.

Por su parte, Suinaga, también se expresó en el mismo tenor sobre el futbolista mexicano de los Diablos.

"Con Marcel hay una historia increíble, alguna vez pasó por acá. Dijo que iba a jugar acá antes del Querétaro, en una academia en un verano, Llega y dice: 'ojalá aquí sea mi primer título', hoy se dá.