Liga MX Polémica arbitral en el encuentro entre Cruz Azul y Pachuca de la Jornada 13 de la Liga MX El exárbitro Fernando 'Cantante' Guerrero analiza la polémica jugada que terminó en el empate de Cruz Azul ante el Pachuca en el Clausura 2026.

Video ¡Se estrena con La Máquina! Ebere anota el gol que mete a Cruz Azul en el juego

Una vez más la polémica arbitral se presentó en un partido de la Liga MX, en esta ocasión lo hizo en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en el encuentro de la Jornada 13 del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Pachuca.

Ya en tiempo de compensación de la primera parte del encuentro, en una jugada de varios rebotes en el área, Cruz Azul, por conducto de Osinachi Ebere, consiguió empatar el encuentro luego de ir abajo desde el minuto 4 con gol de Robert Kenedy.

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A pesar de las protestas del cuadro hidalguense, el árbitro Víctor Cáceres, bajo el auspicio del VAR, dio por bueno el tanto cuando se reclamaba un posible fuera de lugar, por lo que se fueron al descanso con el marcador empatado a un tanto por bando.

Sin embargo, tras la polémica jugada el exárbitro y analista arbitral de TUDN, Fernando Guerrero, analizó a fondo las acciones que condujeron al gol de Ebere y determinó que no debió ir al marcador por fuera de lugar por parte del mismo delantero al momento del toque de Luka Romero.

"Escandalo. Error arbitral grave. El gol de Cruz Azul es en fuera de juego. Al momento del toque de Luka con el pie izquierdo, Ebere está en posición fuera de juego. El REBOTE posterior en el jugador de Tuzos NO HABILITA al que mete el gol", publicó el Cantante en sus redes sociales.

Incluso, el analista le mandó un recadito a la Comisión de Arbitraje en la misma publicación al decirles " Que se vayan a capacitar los árbitros y el VAR".