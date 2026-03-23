Liga MX Comisión de Árbitros analiza situación entre Nicolás Larcamón y árbitra Karen Díaz La polémica situación que se suscitó después del encuentro entre Mazatlan vs. Cruz Azul ya fue revisada por al Comisión de Árbitros.

Video Se aclara situación de Larcamón ¿Habrá sanción?

Mucho fue lo que se especuló respecto al acto de la árbitra, desde que fue una respuesta a los reclamos que el estratega había hecho al central Maximiliano Quintero, hasta que previamente la asistente había sido insultada por el estratega celeste.

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Mucho de estos rumores se dieron en parte a que, durante este cotejo de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Nicolás Larcamón se llevó el cartón preventivo a los 70 minutos, luego de que reclamara airadamente la amonestación sobre Agustín Palavecino, quien no jugará en la próxima jornada por acumulación de tarjetas.

Sin embargo, de acuerdo a información del reportero de TUDN, Francisco Arredondo, vertida en su cuenta de X, la situación parece haberse aclarado y todo indica que nunca hubo insulto alguno por parte del técnico del Cruz Azul hacia la asistente Karen Díaz, por lo que no existirá sanción alguna.

"LA LIBRA LARCAMON . Al no existir insultos por parte de #NicolasLarcamon contra la silbante #KarenJanetDiaz, no existe delito que perseguir contra el técnico de @CruzAzul. La Comisión de árbitros de @FMF, esta atada de manos para demandar sanción alguna", publicó Paco Arredondo en sus redes sociales.