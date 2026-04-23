Liga MX Calendario y fechas de inicio y final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, oficial Hay una innovación importante en el calendario para el próximo torneo de la Liga MX.

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El Torneo Apertura 2026 de la Liga MX presentará una innovación importante en su calendario y las fechas de inicio y final, según se acordó en la Asamblea de Clubes de la Federación Mexicana de Futbol.

En primera instancia, el próximo certamen del máximo circuito del futbol mexicano iniciará el jueves 16 de julio. Cabe recordar que la Final de la Copa Mundial de la FIFA 26 será el domingo 20 de julio.

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Aunque no solo se dio a conocer la fecha de inicio después de la Asamblea de Clubes celebrada este jueves en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, sino también demás fechas a tomar en cuenta.

FECHAS EN CALENDARIO DEL TORNEO APERTURA 2026 DE LA LIGA MX



La gran innovación en este torneo será en sus posibles fechas de finalización, ya que como es costumbre, todo dependerá de si un participante de la Final del Apertura 2026 juega o no la Copa Intercontinental de la FIFA 2026.

-TORNEO APERTURA 2026 DE LA LIGA MX

Inicio: 16 de julio

Fase Final: del 19 de noviembre al 13 de diciembre

Final: 10 y 13 de diciembre

Final (si hay un club mexicano en Copa Intercontinental): 24 y 27 de diciembre