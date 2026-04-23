Liga MX La Liga MX rinde su informe ante la Federación Mexicana de Futbol Se concreta el regreso del Atlante a la Liga MX; así como la venta del Club Atlas a partir de la siguiente temporada.

. Imagen FMF

La Asamblea Ordinaria de Clubes de la LIGA BBVA MX sesionó hoy en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, donde se tomaron acuerdos estratégicos por unanimidad en materia de Gobierno Corporativo, desarrollo deportivo, calendarios, comercialización y tecnología.

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Además, el pleno de la Asamblea aprobó el informe de resultados del Comisionado de la FMF, Mikel Arriola.

EVOLUCIÓN DE LA LIGA MX: UN NUEVO MODELO DE GOBIERNO CORPORATIVO

La Asamblea autorizó un nuevo modelo de Gobierno Corporativo de la LIGA BBVA MX, resultado de un proceso iniciado en 2024 y desarrollado a lo largo de 2025 y 2026 con la participación de los 18 Clubes y asesoría de firmas de abogados especializadas en derecho deportivo y corporativo.

Esta reorganización corporativa tiene como finalidad trazar el camino para convertir a la Liga BBVA MX en una Liga global, más competitiva en lo deportivo y más eficiente en lo comercial.

Se establecen cuatro comités estratégicos: Comité Deportivo, Comité Comercial, Comité de Inversión y Certificación, y Comité de Ética y Buen Gobierno, en los cuales participan los 18 Clubes de la LIGA BBVA MX.

Estos órganos permitirán institucionalizar procesos, fortalecer la transparencia, establecer controles y fortalecer la toma de decisiones colegiada.

El modelo, presentado por el Comisionado de la FMF, incorpora mejores prácticas internacionales, incluyendo mecanismos de evaluación y definición de metas para la administración, consolidando una estructura más profesional, ágil y colaborativa.

ATLANTE SUBE A LIGA MX Y VENTA DEL CLUB ATLAS

En cuanto a cambios de propietario, se confirmó la participación del Club Atlante en la LIGA MX a partir de la siguiente Temporada y se autorizó el proceso de venta del Club Atlas, sujeto a los requisitos correspondientes.

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Lo anterior significa que el proceso de multipropiedad se ha eliminado 75% en un año tras las ventas de Querétaro, Mazatlán y Atlas.

La asamblea dio la bienvenida al dueño del Club Atlante, Emilio Escalante, quien agradeció la confianza. Asimismo, despidió con afecto y reconocimiento al representante de Mazatlán FC, Gustavo Guzmán, por sus aportaciones al futbol.

El dueño del Club Atlas, Alejandro Irarragorri, destacó la fortaleza financiera y la experiencia deportiva del Grupo PRODI que adquirió al Club rojinegro e informó que continuará como responsable del equipo hasta el 30 de junio.

INFORME DEL COMISIONADO

El Comisionado de la FMF presentó su informe ante el pleno, con los siguientes resultados en la LIGA BBVA MX y la LIGA BBVA MX Femenil al cierre de la Jornada 16:

La Temporada 2025-2026 registra el mayor volumen de transferencias (+32%) en comparación con la anterior, impulsada por un máximo histórico en el Torneo Apertura 2025 de $1,392 MDP.

Transferencias

La Temporada 2025-2026 registra el mayor volumen de transferencias (+32%) en comparación con la anterior, impulsada por un máximo histórico en el Torneo Apertura 2025 de $1,392 MDP.

ACUERDOS DEPORTIVOS

La Asamblea dio su visto bueno, después de distintas mesas de trabajo con cada Club, para los acuerdos y reformas deportivas que se implementarán a partir de la Temporada 2026-2027, las cuales fueron presentadas por el Director General de Competencias, Operaciones y Desarrollo de la LIGA BBVA MX, Francisco Iturbide:

Transferencias:

Incremento de días para el periodo de transferencias nacionales.

Eliminación de las 5 transferencias adicionales por Club, para hacerlas ilimitadas.

Autorización de realizar transferencias para jugadores menores de edad siempre y cuando tengan contrato profesional.

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SELECCIÓN NACIONAL

Durante la Asamblea de Clubes se revisó el plan de la Selección Nacional de México para el último tramo de preparación antes del Mundial 2026 con los duelos ante Ghana, Australia y Serbia. Los Clubes reafirmaron su compromiso total con la planeación del Director Técnico, Javier Aguirre, previamente aprobada.

Además, se revisaron los números positivos en audiencia y asistencia a partidos de la Selección en lo que va del 2026:

El presidente de la FMF, Ivar Sisniega, presentó además el plan de la Selección Mayor Femenil, destacando su clasificación al torneo Final de Concacaf a disputarse en noviembre-diciembre y su invicto desde febrero de 2025, en un lapso de 15 partidos.

Por otro lado, mostró el calendario de las Selecciones Menores varoniles y femeniles destacando los mundiales Sub-20, Sub-17 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Destacó la red de scouting y seguimiento a jugadoras y jugadores binacionales:

Además, sobre futbol formativo, destacó el modelo de desarrollo del futbol mexicano y las aristas que lo integran, incluido el congreso de Futbol Formativo que en su segunda edición se llevó a cabo con éxito en febrero pasado: