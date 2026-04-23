Liga MX Vucetich habla sobre su regreso al futbol, ¿retirado o nueva etapa? El famoso Rey Midas habló con David Faitelson de lo que tiene en mente en su carrera deportiva.

Video Vucetich habla sobre su regreso al futbol, ¿retirado o nueva etapa?

En días pasados se habló de que Víctor Manuel Vucetich puede estar cerca de regresar al futbol mexicano, y el mismo Rey Midas habló de eso para TUDN.

En entrevista para Faitelson sin Censura, el galardonado entrenador habló sobre este tema, de cómo se ve en un futuro con un equipo en el banquillo o con otro rol.

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El rol de Víctor Manuel Vucetich a futuro



Preguntado Víctor Manuel Vucetich sobre su futuro al desconocerse si ya está retirado del futbol, comentó que quizá su etapa en los banquillos ya puede ser un hecho, salvo un proyecto demasiado importante.

"Uno como gente de futbol jamás se retira, pero los procesos que va llevando uno, como el jugador se tiene que retirar pero puede embonar en alguna otra área, como técnicos tenemos un periodo, podemos terminar dependiendo la capacidad y fuerza que tenga cada quien para seguir soportando o no, o ya no quiere uno, pero la vida te da sorpresas, no es mi deseo seguir en el trabajo de la dirección técnica por todo lo que hemos vivido a lo largo de los años".

Sin embargo, no descartó para el poder estar con otro papel en algún equipo, como consejero o bien, en un puesto de directivo.

"Sería interesante, es la forma de continuar el aprendizaje a través de los años como jugador y técnico, poder seguir aportando al futbol mexicano, es parte de un proceso, hay tiempos para cada cosa, para mí viene siendo un poquito más para allá".

Última etapa como entrenador de Vucetich



El llamado “Rey Midas” trabajó por última vez en el banquillo de un equipo en el Torneo Clausura 2025 con Mazatlán FC, donde no tuvo muy buenos resultados al terminar la fase regular en la posición 16, derivado de cuatro triunfos, cinco empates y ocho derrotas.

Vucetich es uno de los técnicos más reconocidos en México, donde ha acumulado cinco títulos de Primera División, tres de Copa México y tres de la Concacaf Champions Cup.