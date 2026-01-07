    Liga MX

    Pedro Caixinha revela que lo motivó a regresar a la Liga MX

    De igual forma el estratega portugués defendió a los Bravos de Juárez.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video Pedro Caixinha explica las razones que lo motivaron a regresar a la Liga MX

    Pedro Caixinha reveló el motivo que lo hizo regresar al futbol mexicano para dirigir al FC Juárez luego de su paso por el futbol sudamericano.

    En entrevista en Línea de 4, el estratega señaló que será un reto dirigir a los Bravos, pero dijo estar ilusionado con el proyecto que tiene el conjunto fronterizo.

    Regrese porque me presentaron un proyecto que quiere crecer y en este momento que se que vamos a tener ese crecimiento nada me dará más gusto que mantener ese nivel competitivo del equipo y con el nivel estructural que tenemos

    “Estamos en creer y creemos mucho en el crecimiento de esta institución… y ese es el proceso que me gusta estar involucrado”

    Me identifico y disfruto más de mi trabajo cuando tengo personas que nos llevamos muy bien y que no hay decisiones políticas por detrás, todos estamos en los mismo, sabemos que vamos a pasar por momentos delicados y buenos, pero sabemos que es un proceso y eso es para mi lo más importante, y por eso acepte este reto”, aseguró.

    PEDRO CAIXINHA DEFIENDE AL FC JUÁREZ

    Pedro Caixinha dejó claro que el cuadro de los Bravos de Juárez no es un equipo más de la Liga MX, ya que es una institución que está comprometida con pelear con los grandes equipos.

    “Yo puedo tener una opinión que a lo mejor el descenso puede estar implicado en relación con eso, lo que lleva a que incitan otros clubes de no invertir tanto porque no hay descenso, en eso puedo estar de acuerdo , pero no sé si podemos poner a Juárez en ese sentido.

    “Primero porque es un club muy cumplidor, es un club que está queriendo crecer de una manera sustentada y no quiere decir que tenga que competir de tú a tú con los equipos, pero en el futbol sabes que puedes competir de distintas maneras en la cancha”

    “Yo creo que estamos de acuerdo con el descenso, ese tema de competencia te podría dar algo porque llevaría una inversión más grande, pero al final del día la competencia de cada quien está dentro de la forma de como cada club se organiza para poder competir en una liga y pelear por los objetivos”

    “El sistema de competencia te permite soñar y puede pasar, pero esos equipos que están ahí son muchos más fuertes”, aseguró Caixinha.

