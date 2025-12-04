Video FC Juárez elige a su nuevo DT ante inminente salida de Martín Varini

La escuadra fronteriza, que había anunciado la salida de Martín Varini de la banca, sorprende ahora con la incorporación de quien fuera timonel de equipos como Cruz Azul y Santos Laguna.

Su último trabajo fue hasta abril de este mismo 2025, cuando dirigió al Santos de Brasil, con el mismísimo Neymar Jr. dentro del plantel.

En México, Pedro Caixinha ya sabe lo que es ser campeón, ya que en su palmarés está la consecución de la Liga MX, además de dos Copas MX, una Supercopa MX y un Campeón de Campeones.

El portugués de 55 años no dirigía en la Liga MX desde 2022, cuando tuvo su último lapso con Santos Laguna, equipo que en su momento, le abrió las puertas del futbol mexicano.