Oficial: Pedro Caixinha es nuevo director técnico de los Bravos de Juárez
Vaya sorpresa del conjunto fronterizo con contratación 'bomba' de cara al Torneo Clausura 2026.
Pedro Caixinha, director técnico portugués y viejo conocido del futbol mexicano, fue nombrado como nuevo timonel del conjunto de los Bravos de Juárez.
La escuadra fronteriza, que había anunciado la salida de Martín Varini de la banca, sorprende ahora con la incorporación de quien fuera timonel de equipos como Cruz Azul y Santos Laguna.
Su último trabajo fue hasta abril de este mismo 2025, cuando dirigió al Santos de Brasil, con el mismísimo Neymar Jr. dentro del plantel.
En México, Pedro Caixinha ya sabe lo que es ser campeón, ya que en su palmarés está la consecución de la Liga MX, además de dos Copas MX, una Supercopa MX y un Campeón de Campeones.
El portugués de 55 años no dirigía en la Liga MX desde 2022, cuando tuvo su último lapso con Santos Laguna, equipo que en su momento, le abrió las puertas del futbol mexicano.
Martín Varini salió de los Bravos después de que culminara la participación de los fronterizos dentro del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX en lo que fue la primera ocasión en la que Juárez llegó a disputar los Cuartos de Final.