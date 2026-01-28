    Liga MX

    América anuncia que Diego Ramírez deja de ser su director deportivo

    Las Águilas tendrán cambios en su organigrama en pleno Torneo Clausura 2026.

    Por:Kevin R. Yu
    Video América anuncia salida de su director deportivo y explica por qué

    El Club América sufrirá cambios en su organigrama tras anunciar que Diego Ramírez dejó de ser el director deportivo del primer equipo de cara a la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026.

    Las Águilas lanzaron un comunicado donde detallaron que la salida de Diego Ramírez es con la finalidad de que "continúe su crecimiento profesional” a través de otros proyectos en conjunto “con el club y otras subsidiarias del Grupo Ollamani”.

    Diego Ramírez se va del América como un directivo histórico al haber sido parte de un título de Liga MX en su primera etapa en el club.

    Mientras que, en su segunda etapa en las Águilas y con André Jardine de entrenador, el equipo logró seis títulos: un legendario tricampeonato de Liga MX, un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y un Campeones Cup.

    “Estamos muy entusiasmados por su nueva etapa, y estamos ciertos de que continuaremos escribiendo historias de éxito en conjunto”, agregó el Club América en su comunicado.

    Se espera que en los próximos días, el conjunto azulcrema anuncie el reemplazo de Diego Ramírez.

    La noticia se da tras el parón de la Liga MX por los partidos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia y rumbo a la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 donde América recibirá al Necaxa este sábado 31 de enero.

    Las Águilas no han podido anotar ni ganar en las tres primeras fechas del torneo, por lo que tendrán su revancha ante los Rayos en busca de salir del lugar 15 de la tabla.

    Video Ya se sabe la fecha de regreso de Henry y Zendejas en América
