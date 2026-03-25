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    Paulo Víctor dirige su primera práctica en Brasil, pero deja este mensaje al América

    El todavía auxiliar técnico de André Jardine dirigió su primera práctica en selecciones inferiores de Brasil.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video Paulo Víctor deja mensaje al América en su primera sesión como DT en Brasil

    Paulo Víctor, auxiliar técnico del Club América y también ahora director técnico de selecciones menores de Brasil, dirigió su primera sesión en las inferiores del 'Scratch'.

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    El técnico publicó en sus redes sociales imágenes de lo que es el nuevo paso en su carrera, al frente de las Selecciones Sub-20 y Sub-23 del gigante sudamericano.

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    “Muy feliz de comenzar este nuevo desafío en Brasil como entrenador de los equipos brasileños Sub 20 y Sub 23. Un ciclo importante de mucho trabajo, desarrollo y construcción. Hasta el final del semestre competitivo, también seguimos día a día con el Club América muy agradecidos y con el mismo compromiso de siempre, con nuestros objetivos.

    "¡Muy motivado por todo lo que nos espera!”, escribió Paulo Víctor en su cuenta de Instagram.

    El brasileño tiene acuerdo para tomar posesión plena de las Selecciones Sub-20 y Sub-23 de Brasil una vez que acabe la participación de América dentro del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

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