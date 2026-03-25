Liga MX Paulo Víctor dirige su primera práctica en Brasil, pero deja este mensaje al América El todavía auxiliar técnico de André Jardine dirigió su primera práctica en selecciones inferiores de Brasil.

Video Paulo Víctor deja mensaje al América en su primera sesión como DT en Brasil

Paulo Víctor, auxiliar técnico del Club América y también ahora director técnico de selecciones menores de Brasil, dirigió su primera sesión en las inferiores del 'Scratch'.

El técnico publicó en sus redes sociales imágenes de lo que es el nuevo paso en su carrera, al frente de las Selecciones Sub-20 y Sub-23 del gigante sudamericano.

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“Muy feliz de comenzar este nuevo desafío en Brasil como entrenador de los equipos brasileños Sub 20 y Sub 23. Un ciclo importante de mucho trabajo, desarrollo y construcción. Hasta el final del semestre competitivo, también seguimos día a día con el Club América muy agradecidos y con el mismo compromiso de siempre, con nuestros objetivos.

"¡Muy motivado por todo lo que nos espera!”, escribió Paulo Víctor en su cuenta de Instagram.