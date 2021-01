Paulo Pezzolano desde ahora pone al Pachuca dentro de Liguilla

A pesar de la derrota y de que han arrancado el torneo con dos puntos de 12 posibles, Paulo Pezzolano, entrenador del Pachuca , no tiene dudas y desde hoy pone a su equipo entre los ocho que estarán disputando el campeonato en la Liguilla , pues aseguró que tiene a un equipo fuerte en el vestidor y cuyo accionar dentro de la cancha lo mantiene tranquilo, pues sabe que es cosa de afinar la puntería para que comiencen a llegar los buenos resultados.

“El equipo no está contento pero veo a un equipo fuerte, unido, saben cuales son los objetivos claros y tenemos para revertirlo, se trabaja muy buen, hay buen ambiente, no hay manera de que este Pachuca no entre a Liguilla por lo que se ve para adentro, es un equipo muy fuerte, nos está faltando conseguir los goles pero estoy muy tranquilo y Pachuca termina dentro de la Liguilla pero son duda”, dijo trás la derrota 1-0 ante Mazatlán.