    Paulinho confiesa por qué no quiso ser campeón de goleo individual

    El delantero del Toluca también felicitó a la 'Hormiga' González y Joao Pedro, con quienes se coronó.

    Paulinho pudo haberse convertido en campeón de goleo individual, pero no cobró el penal con el que Toluca derrotó 2-0 al América en la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025.

    Al término del partido en el Estadio Nemesio Diez, el delantero de los Diablos Rojos reveló por qué no quiso cobrar el penal y se lo cedió a su compañero Helinho.

    “Me pegaron fuerte en la nariz y en la cabeza, me mareé un poco y no me sentía muy bien”, dijo Paulinho sobre el duro golpe que recibió por parte de Luis Malagón, quien fue el que cometió el penal al minuto 51 y obligó a que el portugués saliera de la cancha unos momentos para ser atendido.

    “Mi objetivo no es ser campeón de goleo y no iba a arriesgar el 2-0 para el equipo por mí. Sentí que lo mejor era que lo cobrara otro compañero”, añadió para después recordar que su principal misión es ser bicampeón de Liga MX.

    Paulinho cerró la fase regular del Apertura 2025 con 12 goles y se coronó junto al mexicano Armando ‘Hormiga’ González y al brasileño Joao Pedro, a quienes felicitó en zona mixta.

    “Hay que mirar las fuerzas básicas porque ahí ustedes pueden empezar a ganar más cosas como selección, hay muy buenos jugadores. Feliz por él y por Joao Pedro también, es mérito de ellos”, mencionó el portugués.

    Paulinho, que este domingo 9 de noviembre está cumpliendo 33 años, se convirtió en tricampeón de goleo de la Liga MX tras coronarse en el Apertura 2024, con 13 goles, y en el Clausura 2025, con 12 tantos.

