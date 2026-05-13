Liga MX Necaxa libera tres plazas al despedirse de estos jugadores tras el Clausura 2026 Los Rayos dieron a conocer la noticia en su cuenta oficial de X, darán inicio a la restructura.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Necaxa se despide de tres jugadores de cara al Apertura 2026 de la Liga MX

Club Necaxa dio comienzo a su restructuración de cara a la siguiente campaña del Apertura 2026 de la Liga MX, luego de no haber clasificado a la Liguilla del torneo actual.

A través de su cuenta oficial de X, los Rayos anunciaron tres bajas, tres jugadores que estaban a préstamo y que no seguirán con el cuadro hidrocálido.

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Cristian Calderón, Franco Rossano y Emilio Lara ya no serán parte del equipo de Aguascalientes y tendrán que regresar al América, esperando entrar en los planes de la directiva azulcrema o bien ira a otro equipo.

“Tras concluir su préstamo con nuestro equipo, agradecemos a Cristian Calderón, Emilio Lara y Franco Rossano por esta etapa en el Club”, escribieron en redes.

‘Chicote’ Calderón disputó dos torneos con Necaxa, donde jugó 28 partidos y colaboró con una anotación en los 1900 minutos que disputó.

Franco Rossano, por su parte también estuvo en los dos últimos torneos con los Rayos en los que jugó 31 partidos, siendo uno de los más frecuentes en la alineación.