Liga MX Así fue la queja de Chivas contra el árbitro por el penal marcado sobre Christian Ebere El Rebaño se quejó en redes sociales de Maximiliano Quintero tras marcar como penal una supuesta falta de Bryan González que significó el 2-2.



Video Chivas se queja del árbitro Quintero por el penal marcado a favor de Cruz Azul

Chivas se quejó de la decisión del árbitro Maximiliano Quintero en el segundo tiempo que cedió un penal a Cruz Azul que significó el empate 2-2, luego de una falta de Bryan González sobre Christian Ebere sobre la línea del área grande del Rebaño.

A través de un posteo en redes sociales, el Guadalajara aseguró que el delantero nigeriano del Cruz Azul fue el que golpeó la pierna de Bryan ‘Cotorro’ González y que con ello evitó que el cuadro tapatío sacara el triunfo del Estadio Banorte en la ida de Semifinales del Clausura 2026.

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“Para los que no están viendo el partido. Esta fue la jugada en la que Ebere, quien planchó el tobillo de Campillo en el primer tiempo, pateó la pierna izquierda de Cotorro. Tras comunicación del VAR, el árbitro señaló penal”, publicó el Rebaño en su cuenta personal de X.

La polémica también se dio por una dura entrada del propio Christian Ebere sobre Diego Campillo a la ofensiva y que sólo acabó con una amonestación para el elemento celeste cuando parecía que la tarjeta pudo terminar en roja.