Cruz Azul tiene dos bajas de último momento para la Semifinal ante Chivas
Fue titular en la vuelta de Cuartos de Fial y ahora se pierde el primer partido de Semifinales de la Liga MX; ‘Toro’ Fernández tampoco fue considerado y este fue el motivo.
Cruz Azul vs. Chivas se miden en partido de ida de las Semifinales de la Liga MX Clausura 2026 en el Estadio Banorte y La Máquina realizó un movimiento en su alineación titular en comparación al último partido, la vuelta de Cuartos de Final ante Atlas.
Ese cambio fue Ángel Márquez que va de inicio en lugar de Jorge Rodarte, éste que no fue considerado por Joel Huiqui debido a que tiene influenza, por lo que no estuvo disponible para este partido, de acuerdo con información de Adrián Esparza para TUDN.
Jorge Rodarte jugó los dos partidos de Cuartos de Final, ambos como titular, mientras que a lo largo del torneo jugó 11 partidos, aunque sólo cuatro de ellos de inicio.
CRUZ AZUL DESCARTÓ A GABRIEL ‘TORO’ FERNÁNDEZ
El delantero uruguayo Gabriel ‘Toro’ Fernández estaba en duda debido a que no está al 100 por ciento por una distensión, era una decisión de último momento y la decisión final es no va, no está convocado.
‘Toro’ Fernández jugó la vuelta ante Atlas en el Estadio Banorte, sólo jugó 15 minutos. En el torneo regular participó en 15 juegos y marcó cinco goles, de los cuales cuatro los hizo cuando los celestes fungieron como locales.