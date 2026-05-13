Liga MX Cruz Azul vs. Chivas: primera polémica, era tarjeta roja la falta de Ebere sobre Campillo El delantero de Cruz Azul buscó la pelota a la ofensiva y dio tremendo pisotón sobre el de Chivas que le dejó una marca; ¿el árbitro debió sacar tarjeta roja?

Video Polémica: ¡Ebere le mete un planchazo a Campillo y solo es tarjeta amarilla!

El Cruz Azul vs. Chivas de Semifinales de vuelta de la Liga MX Clausura 2026 detonó la polémica apenas a los 15 minutos de juego, luego de que Diego Campillo recibiera tremendo pisotón de parte de Christian Ebere que dejó tremenda marca sobre el tobillo.

El árbitro Maximiliano Quintero decidió que sólo se quedara en tarjeta amarilla para el delantero nigeriano de La Máquina, lo que detonó la polémica, pues ni siquiera recurrió al VAR para definir el tipo de sanción.

PUBLICIDAD

Sin tocar el balón y debido a la plancha que le proporcionó al jugador del Guadalajara, parecía que la tarjeta pudo haber sido de un tono más elevado y expulsar al jugador celeste con mucho recorrido por disputar este miércoles en el Estadio Banorte.

Al final, Christian Ebere se quedó con la tarjeta amarilla, Diego Campillo pudo continuar en el juego y antes de los primeros 30 minutos de juego, Santiago Sandoval marcó el primer gol de la serie luego de que Kevin Mier dejara ‘viva’ la pelota en su área.

Christian Ebere lleva dos goles en esta Liguilla, luego de marcar doblete en los Cuartos de Final de ida frente al Atlas cuando a lo largo del torneo regular apenas había hecho un gol, también como local pero en loque fue la única derrota del equipo de local, ante Pachuca.