Liga MX Cruz Azul vs. Chivas: ¿era o no penal de Bryan González sobre Ebere que acabó en gol? Así fue el análisis del ‘Cantante’ Guerrero a la jugada en la que el árbitro Maximiliano Quintero no recurrió al VAR y dictaminó el penal a favor de Cruz Azul.

Video ¡Gol del Cruz Azul! Ebere desde el punto penal empata el partido frente a Chivas

En el segundo tiempo se volvió a detonar una polémica arbitral, sólo que a diferencia de la primera parte, por una falta de Christian Ebere sobre Diego Campillo, esta vez la jugada acabó por marcarse como penal y gol para Cruz Azul sobre Chivas.

Fue en el partido de ida de Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 cuando sobre el minuto 50’ una falta sobre la línea de cal del área de Chivas de Bryan González sobre le nigerino Christian Ebere volvió a poner al árbitro central bajo la lupa.

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Maximiliano Quintero recibió la indicación desde el VAR de que se trataba de una falta de ‘Cotorro’ González sobre Ebere, pero no le llamó a revisión y decretó la pena máxima para que viniera el gol del empate 2-2.

“¿Sabes qué?, hay un movimiento de Ebere que es el que propone el contacto, abre su pierna hacia su izquierda porque sabe que viene la patada del rival. Aquí el VAR lo que tiene que hacer es ok, lo que tú marcaste fue sobre la línea, pero te invito a un review para que veas quién inicio el contacto.