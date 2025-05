Partidos de hoy 11 de mayo: El Clásico en España y Cuartos de final en Liga MX

Partidos de hoy domingo 11 de mayo del 2025

LaLiga Barcelona vs Real Madrid: El partido inicia a las 8:15 AM hora del centro de México, 10:15 hora del Este, 9:15 hora del Centro y 7:15 hora del Pacífico, en los Estados Unidos.

Premier League: Manchester United vs Genoa: El juego arranca a las 7:15 AM hora del centro de México, 9:15 hora del Este, 8:15 hora del Centro y 6:15 hora del Pacífico en los Estados Unidos.

Liga Arabia:

Al-Taawoun vs Al-Qadisiya: El compromiso da inicio a las 10:15 AM hora del Centro de México, 12:15 PM hora del Este, 11:15 AM hora del Centro y 9:15 AM hora del Pacífico.

Al-Ittihad vs Al-Fayha: El cotejo arranca a las 12:00 PM hora del Centro de México, 14:00 hora del Este, 13:00 hora del Centro y 11:00 AM hora del Pacífico.