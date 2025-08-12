Video ¿Indirecta a León? “Hay una liga que ficha lo que quiere y otra lo que puede”

Eduardo Berizzo, técnico de León, está en el ojo del huracán por una polémica declaración que, para algunos aficionados de La Fiera, fue una indirecta para su directiva.

León cayó en casa ante Monterrey (1-3) en la Jornada 4 de Liga MX y, aunque dio la cara por la derrota, Berizzo dejó esta declaración en la mesa.

“ Hay una liga que ficha lo que quiere y hay otra liga que ficha lo que puede. Las cuentas se hacen al final”, sentenció el entrenador argentino.

Para el Apertura 2025, León sufrió bajas importantes como las de Jhonder Cádiz, Stiven Mendoza, Edgar Guerra, Mauricio Isaís y Andrés Guardado, este último por retiro.

A su vez, La Fiera se reforzó con Fernando Beltrán, Valentín Gauthier, Daniel Arcila, Ismael Díaz, Paolo Medina, Rogelio Funes Mori, Alfonso Alvarado y Jordi Cortizo.

“Aquí estoy, el responsable soy yo, doy la cara. No hay excusa ni explicación, de quien juega mal, quien comete el error, la gente que sale, han venido futbolistas. Sí nos falta tiempo de trabajo, pero es futbol, no lo puedes explicar ni pedir tiempo para mañana”, señaló.

Berizzo no quiso entrar en más polémica y aseguró que León puede competirle a los equipos con grandes nóminas como Monterrey, Cruz Azul, América y Tigres.

“El equipo puede clasificar a la Liguilla y puede pelear contra los grandes, ese es mi anhelo, deseo y objetivo, podemos competir, cometiendo errores, no, jugando al máximo nivel, sí. Es verdad que nuestra Liga pertenece a otro target de equipo, puede ser, pero tienes que saber competir contra todos”, explicó.