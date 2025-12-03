La Liga MX Apertura 2025 está por concluir y varios equipos, sobre todo aquellos que no lograron clasificar a la Liguilla, comienzan a prepararse de cara al Clausura 2026 que comienza en enero próximo y la danza de nombres como posibles refuerzos comienza a ser la constante.

Es el caso del Club León, que tras no clasificar a la Liguilla inició la planificación hacia el siguiente semestre y el director técnico Ignacio Ambriz admitió su interés por algunos de los nombres que se le cuestionaron en conferencia de prensa este miércoles como son Nicolás Ibáñez, Sebastián Córdova y Uriel Antuna.

“Sí, son muy buenos jugadores, cuando me toca enfrentarles y los veo a lado digo: ‘uy’ préstame uno para tenerlo de refuerzo’ (risas)”, respondió de buen humor Nacho Ambriz este miércoles.

“ Hay uno de ellos, de ahí hay gente que nos interesa, de otro equipo también, están en Liguilla. Creo que seríamos irrespetuosos de esto, creo que están en su concentración intentando ser campeones. Sí me gustan los que nombras, no te lo voy a negar pero bueno, tenemos que ser pacientes, tener cierto respeto hacia la institución como es Tigres y después bueno, esperar a ver cómo se empieza a mover el ajedrez de que nos permita traer jugadores”, indicó.

NACHO AMBRIZ QUIERE COMO REFUERZO A UN NUEVO MAURO BOSELLI

El estratega del León recordó el paso goleador del delantero argentino Mauro Boselli, con el que se consiguió el bicampeonato de la Liga MX en el Apertura 2013 y Clausura 2014 pero con Gustavo Matosas como entrenador en ese entonces. Ahora, indicó Ambriz, le gustaría a alguien tan ‘letal’ como el argentino.

“Del centro delantero qué más te puedo decir que hubiera uno como Boselli, que metía tantos goles uno de esos ojalá podamos encontrar. Pero tenemos tres que los hemos visto, se me hacen tipos muy capaces, dos de ellos conocen la liga, otro está fuera.