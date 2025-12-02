    Liga MX

    El grupo de inversores interesados en comprar al León al Grupo Pachuca

    Se pudo saber que ya existen pláticas para poder hacerse del cuadro de La Fiera con Grupo Pachuca.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video Sale a la luz el nuevo comprador de León a Grupo Pachuca

    La venta del Club León para acabar con la multipropiedad tiene un nuevo capítulo con un nuevo grupo de inversores interesados en hacer la compra.

    De acuerdo con información de Francisco Arredondo en Línea de 4 de TUDN, un viejo conocido de la Liga MX puede volver si se concretan las negociaciones a futuro.

    PUBLICIDAD

    EL INTERESADO EN CLUB LEÓN


    El nuevo nombre que sale a la luz es el de Gabriel Solares y un grupo de inversores que son mayoría accionaria en el Real Valladolid de España.

    Solares, fue presidente de Club Querétaro hace unos años y sancionado por la Liga MX tras los incidentes de violencia en el Estadio La Corregidora en el 2022.

    "Grupo de inversores encabezados por Gabriel Solares, que son propietarios de la mayoría de acciones del Real Valladolid, ya tuvieron pláticas de acercamiento con Grupo Pachuca para adquirir el 60% del Club León, si se dan las condiciones se quedan y el 40% lo manejaría Grupo Pachuca, hay una gran relación entre Solares, que fue presidente de Querétaro y la gente de Pachuca.

    Ojo, si lo compran, Gabriel Solares no puede venir a presidir el equipo porque sobre él todavía pesa la suspensión por los acontecimientos de Querétaro en el 2022".

    Video Arriola promete castigo “sin precedentes” y “revisión de protocolos”

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Alexis Vega habría sufrido su tercera lesión en el torneo y sería duda para Semifinales

    Alexis Vega habría sufrido su tercera lesión en el torneo y sería duda para Semifinales

    Antecedentes del Toluca vs. Rayados en Liguilla de la Liga MX
    Antecedentes del Toluca vs. Rayados en Liguilla de la Liga MX
    Antecedentes del Toluca vs. Rayados en Liguilla de la Liga MX

    Antecedentes del Toluca vs. Rayados en Liguilla de la Liga MX

    Liga MX
    9 fotos
    1:18
    ¿Sin Final en Navidad? Lo que tiene que pasar con Cruz Azul

    ¿Sin Final en Navidad? Lo que tiene que pasar con Cruz Azul

    1:17
    Sale a la luz el nuevo comprador de León a Grupo Pachuca

    Sale a la luz el nuevo comprador de León a Grupo Pachuca

    1:27
    Tijuana provoca molestia en varios equipos de Liga MX por esto

    Tijuana provoca molestia en varios equipos de Liga MX por esto

    Relacionados:
    Liga MXLeón

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Desastre en familia
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    Bajo un volcán
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX