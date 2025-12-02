Video Sale a la luz el nuevo comprador de León a Grupo Pachuca

La venta del Club León para acabar con la multipropiedad tiene un nuevo capítulo con un nuevo grupo de inversores interesados en hacer la compra.

De acuerdo con información de Francisco Arredondo en Línea de 4 de TUDN, un viejo conocido de la Liga MX puede volver si se concretan las negociaciones a futuro.

PUBLICIDAD

EL INTERESADO EN CLUB LEÓN



El nuevo nombre que sale a la luz es el de Gabriel Solares y un grupo de inversores que son mayoría accionaria en el Real Valladolid de España.

Solares, fue presidente de Club Querétaro hace unos años y sancionado por la Liga MX tras los incidentes de violencia en el Estadio La Corregidora en el 2022.

"Grupo de inversores encabezados por Gabriel Solares, que son propietarios de la mayoría de acciones del Real Valladolid, ya tuvieron pláticas de acercamiento con Grupo Pachuca para adquirir el 60% del Club León, si se dan las condiciones se quedan y el 40% lo manejaría Grupo Pachuca, hay una gran relación entre Solares, que fue presidente de Querétaro y la gente de Pachuca.

Ojo, si lo compran, Gabriel Solares no puede venir a presidir el equipo porque sobre él todavía pesa la suspensión por los acontecimientos de Querétaro en el 2022".