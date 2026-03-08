    Liga MX

    Pelea entre Enner Valencia y Luis Quiñones tras triunfo de Pachuca

    Los dos jugadores fueron separados por compañeros ante un cruce airado de palabras al silbatazo final.

    Por:Antonio Quiroga
    Video Pachuca: Pelea entre Enner Valencia y Luis Quiñones tras triunfo ante Puebla

    El triunfo de Pachuca ante Puebla en la Jornada 10 del Clausura 2026 de Liga MX estuvo empañado por una pelea entre jugadores del mismo equipo.

    PELEA DE ENNER VALENCIA Y LUIS QUIÑONES

    Sin saber razones, una cámara de un aficionado captó el momento en que Enner Valencia y Luis Quiñones se enfrascaron en una discusión fuerte de palabras.

    Varios del resto de sus compañeros tuvieron que separarlos para evitar que pasara a mayores, esto al finalizar el partido en el Estadio Hidalgo.

    En conferencia de prensa, Esteban Solari no habló del tema, por lo que se desconoce el motivo de la discusión entre ambos jugadores de Pachuca.

    Loz Tuzos son cuarto lugar de la tabla general del Clausura 2026 de la Liga MX con 20 puntos, uno debajo de Chivas, y suma cuatro triunfos en sus más recientes cinco partidos.

    De cara al calendario del futbol mexicano, para la Jornada 11 Pachuca visitará al Atlético de San Luis y luego enfrentará a Toluca de local, antes del parón internacional de la Fecha FIFA de marzo donde México jugará ante Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte.

