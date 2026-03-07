Liga MX Luis Romo estará más jornadas en los lesionados de Chivas El medicampista aprovecharía la fecha FIFA para completar su proceso de recuperación.

El mediocampista de Chivas, Luis Romo se lesionó en en juego ante Mazatlán en la Jornada 5, se perdió varias fechas del Clausura 2026 de la Liga MX.

Reapareció en el juego ante los Diablos Rojos de Toluca, pero se resintió y tuvo que dejar el duelo, ese partido lo perdió Guadalajara por marcador de 2-0.

Este día en el encuentro ante Atlas en el Clásico Tapatío, nuestro compañero Erick López nos adelantó la posible fecha de regreso de Romo a las canchas.

“Tendrá varias fechas, porque ante Santos, León y Monterrey, el pendiente con León, Luis Romo no estará, después se cruza la Fecha FIFA y ahí podría regresar para el duelo contra Pumas, jornada 13, así que todavía se pierde varios partidos”.

Esta lesión lo dejaría fuera de la posibilidad de ser convocado por Javier Aguirre para los juegos de la Selección Mexicana ante Portugal y Bélgica a finales de marzo.