    Liga MX

    Luis Romo estará más jornadas en los lesionados de Chivas

    El medicampista aprovecharía la fecha FIFA para completar su proceso de recuperación.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video Ya se sabe la fecha de regreso de Luis Romo con Chivas

    El mediocampista de Chivas, Luis Romo se lesionó en en juego ante Mazatlán en la Jornada 5, se perdió varias fechas del Clausura 2026 de la Liga MX.

    Más sobre Liga MX

    ¡Pachuca vuelve a pegar! Golazo de Enner Valencia
    1:20

    ¡Pachuca vuelve a pegar! Golazo de Enner Valencia

    Liga MX
    ¡Puebla responde! Pachuca le anota a los Tuzos
    1:28

    ¡Puebla responde! Pachuca le anota a los Tuzos

    Liga MX
    Tigres vs. Monterrey | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de jornada 10 del Clausura 2026
    1 mins

    Tigres vs. Monterrey | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de jornada 10 del Clausura 2026

    Liga MX
    ¡Estalla el Hidalgo! Víctor Guzmán en el contrarremate
    1:33

    ¡Estalla el Hidalgo! Víctor Guzmán en el contrarremate

    Liga MX
    Lesión de Joao Pedro en el Cruz Azul vs. Atlético de San Luis puede ser una costilla rota
    2 mins

    Lesión de Joao Pedro en el Cruz Azul vs. Atlético de San Luis puede ser una costilla rota

    Liga MX
    ¡Salomón Rondón avisa! Potente disparo del Tuzo
    1:16

    ¡Salomón Rondón avisa! Potente disparo del Tuzo

    Liga MX
    Kenedy insiste para Pachuca, pero su disparo se va fuera
    1:16

    Kenedy insiste para Pachuca, pero su disparo se va fuera

    Liga MX
    ¡Salvada espectacular! Moreno se barre a tiempo
    1:18

    ¡Salvada espectacular! Moreno se barre a tiempo

    Liga MX
    ¡Pachuca se queda con 10! Carlos Sánchez es expulsado y cambia el partido ante Puebla
    1:46

    ¡Pachuca se queda con 10! Carlos Sánchez es expulsado y cambia el partido ante Puebla

    Liga MX
    Ya se sabe la fecha de regreso de Luis Romo con Chivas
    1:16

    Ya se sabe la fecha de regreso de Luis Romo con Chivas

    Liga MX

    Reapareció en el juego ante los Diablos Rojos de Toluca, pero se resintió y tuvo que dejar el duelo, ese partido lo perdió Guadalajara por marcador de 2-0.

    PUBLICIDAD

    Este día en el encuentro ante Atlas en el Clásico Tapatío, nuestro compañero Erick López nos adelantó la posible fecha de regreso de Romo a las canchas.

    “Tendrá varias fechas, porque ante Santos, León y Monterrey, el pendiente con León, Luis Romo no estará, después se cruza la Fecha FIFA y ahí podría regresar para el duelo contra Pumas, jornada 13, así que todavía se pierde varios partidos”.

    Esta lesión lo dejaría fuera de la posibilidad de ser convocado por Javier Aguirre para los juegos de la Selección Mexicana ante Portugal y Bélgica a finales de marzo.

    Video Luis Romo abandona el encuentro de Chivas ante Toluca por una posible lesión muscular
    Relacionados:
    Liga MXGuadalajaraLuis Romo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX