Larcamón se rinde ante el 'Toro' Fernández y le manda mensaje a Bielsa de cara al Mundial El estratega de Cruz Azul consideró al uruguayo como uno de los mejores delanteros.

Video Nicolas Larcamón le manda mensaje a Marcelo Bielsa de cara al Mundial 2026

Nicolás Larcamón elogió a Gabriel Fernández luego de anotar en el triunfo de Cruz Azul sobre Atlético de San Luis y aprovechó para mandarle un mensaje a Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay.

El técnico de la Máquina señaló que no le sorprendería ver al ‘Toro’ en el Mundial 2026.

“Yo lo decía el otro día y se lo dije al ‘Toro’ el semestre pasado; “ No te sorprenda jugar el Mundial”. He tenido la oportunidad de dirigir a grandes delanteros y en el caso de ‘Toro’ es un espectáculo, un jugador integral, refinamiento técnico, fuerza, una potencia descomunal, potencia en los primeros metros, velocidad final, jerarquía para definir con ambas piernas, remate de cabeza”

“Yo, desde mi punto de vista, c on todo el respeto que merece Bielsa como seleccionador de Uruguay, para mí es hoy por hoy, sin duda, uno de los mejores centros delanteros de Uruguay. Viendo el nivel de los competidores, creo que lo debería considerar, pero obviamente no es algo que a mí me compete. Sí me gustaría por Gabriel”, señaló Larcamón.

Con su anotación ante Atlético de San Luis, Gabriel ‘Toro’ Fernánde z llegó a tres tantos en el Clausura 2026 con el conjunto del Cruz Azul.