    Liga MX

    Larcamón se rinde ante el 'Toro' Fernández y le manda mensaje a Bielsa de cara al Mundial

    El estratega de Cruz Azul consideró al uruguayo como uno de los mejores delanteros.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Nicolas Larcamón le manda mensaje a Marcelo Bielsa de cara al Mundial 2026

    Nicolás Larcamón elogió a Gabriel Fernández luego de anotar en el triunfo de Cruz Azul sobre Atlético de San Luis y aprovechó para mandarle un mensaje a Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay.

    Más sobre Liga MX

    ¡Le anulan golazo al Puebla! Central determina que no cuenta
    1:45

    ¡Le anulan golazo al Puebla! Central determina que no cuenta

    Liga MX
    Luis Romo estará más jornadas en los lesionados de Chivas
    1 mins

    Luis Romo estará más jornadas en los lesionados de Chivas

    Liga MX
    ¡Pachuca vuelve a pegar! Golazo de Enner Valencia
    1:20

    ¡Pachuca vuelve a pegar! Golazo de Enner Valencia

    Liga MX
    ¡Puebla responde! Pachuca le anota a los Tuzos
    1:28

    ¡Puebla responde! Pachuca le anota a los Tuzos

    Liga MX
    Tigres vs. Monterrey | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de jornada 10 del Clausura 2026
    1 mins

    Tigres vs. Monterrey | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de jornada 10 del Clausura 2026

    Liga MX
    ¡Estalla el Hidalgo! Víctor Guzmán en el contrarremate
    1:33

    ¡Estalla el Hidalgo! Víctor Guzmán en el contrarremate

    Liga MX
    Lesión de Joao Pedro en el Cruz Azul vs. Atlético de San Luis puede ser una costilla rota
    2 mins

    Lesión de Joao Pedro en el Cruz Azul vs. Atlético de San Luis puede ser una costilla rota

    Liga MX
    ¡Salomón Rondón avisa! Potente disparo del Tuzo
    1:16

    ¡Salomón Rondón avisa! Potente disparo del Tuzo

    Liga MX
    Kenedy insiste para Pachuca, pero su disparo se va fuera
    1:16

    Kenedy insiste para Pachuca, pero su disparo se va fuera

    Liga MX
    ¡Salvada espectacular! Moreno se barre a tiempo
    1:18

    ¡Salvada espectacular! Moreno se barre a tiempo

    Liga MX

    El técnico de la Máquina señaló que no le sorprendería ver al ‘Toro’ en el Mundial 2026.

    PUBLICIDAD

    “Yo lo decía el otro día y se lo dije al ‘Toro’ el semestre pasado; “ No te sorprenda jugar el Mundial”. He tenido la oportunidad de dirigir a grandes delanteros y en el caso de ‘Toro’ es un espectáculo, un jugador integral, refinamiento técnico, fuerza, una potencia descomunal, potencia en los primeros metros, velocidad final, jerarquía para definir con ambas piernas, remate de cabeza”

    “Yo, desde mi punto de vista, c on todo el respeto que merece Bielsa como seleccionador de Uruguay, para mí es hoy por hoy, sin duda, uno de los mejores centros delanteros de Uruguay. Viendo el nivel de los competidores, creo que lo debería considerar, pero obviamente no es algo que a mí me compete. Sí me gustaría por Gabriel”, señaló Larcamón.

    Con su anotación ante Atlético de San Luis, Gabriel ‘Toro’ Fernánde z llegó a tres tantos en el Clausura 2026 con el conjunto del Cruz Azul.

    Video ¡Golazo del 'Toro' Fernández! Llegó el segundo de Cruz Azul
    Relacionados:
    Liga MXCruz AzulGabriel FernándezMundial 2026Marcelo Bielsa

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX