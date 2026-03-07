Liga MX Andrés Montaño tras su gol con Cruz Azul: “Las emociones se disparan” El ofensivo de La Máquina se sintió “como un niño” luego de marcar en su segundo partido tras su regreso a las canchas por lesión.

Video Cruz Azul vs. Atlético de San Luis: Andrés Montaño se siente “como un niño” tras su gol

Cruz Azul goleó al Atlético de San Luis en partido de la Jornada 10 de la Liga MX Clausura 2026 y en el que cerró la cuenta Andrés Montaño, quien se dejó ver emotivo tras su gol apenas en su segundo partido después de estar casi 10 meses detenido por lesión.

“Muy contento de volver a sumar minutos, hace 10 meses, prácticamente 10 meses no estaba en cancha, cada minuto lo estoy aprovechando, me siento como un niño dentro de la cancha y a disfrutarlo con el gran equipo que es y aprovechar cada oportunidad”, dijo Andrés Montaño a Adrián Esparza para TUDN tras el encuentro en Puebla.

Las emociones estaban a flor de piel para el mediocampista ofensivo de 23 años de edad y quien con sólo 35 minutos en el campo de juego en lo que va del torneo ya suma un gol.

Su último partido antes de sufrir una ruptura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla izquierda fue en los Cuartos de Final de vuelta del Clausura 2025 frente al León en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, el 11 de mayo del año en mención.

“Mucha emoción, todavía siento esa cosquillita por dentro, las emociones se disparan, este triunfo, este gol va dedicado para mi familia que desde que se da la lesión ha estado conmigo.

“A la gente del staff, del equipo que se vio cuando entra el gol lo dan por hecho todos festejando conmigo, se nota la unión del equipo y agradecer a cada uno de los que estuvieron conmigo desde la lesión y con la fortuna de volver a sumar con un gol”, indicó Andrés Montaño a TUDN.

El jugador del Cruz Azul, finalmente, confía en que el momento que vie el equipo se alargue hasta la Liguilla y por fin consigan el anhelado título de Liga MX, pues marchan como líderes del torneo y como la mejor ofensiva hasta el momento.