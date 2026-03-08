Liga MX Aficionados arman pelea tras el Clásico Tapatío Atlas vs. Chivas Seguidores de los cuadros tapatíos armaron riña luego del triunfo del rebaño en el Estadio Jalisco como parte de la Fecha 10.

Video Resumen | Atlas vs. Chivas: El rebaño se lleva el Clásico tapatío

Atlas vs. Chivas acabó con un triunfo del Rebaño en el Estadio Jalisco luego de ir abajo en el marcador como parte de la actividad correspondiente a la Jornada 10 de la Liga MX Clausura 2026.

Chivas ganó los dos Clásicos el torneo, el otro en el Nacional ante América, y puso fina un par de derrotas consecutivas desde entonces para volver a meterse de lleno en la pelea por el liderato de la competición.

Sin embargo, los ánimos de caldearon tras el encuentro y a las afueras del estadio, pues aficionados tanto del Atlas como de Chivas se pelearon en el Macrobus que se encuentra cerca del inmueble.

Sin que hubiera personas con heridas graves o reportes que lamenta, la violencia volvió a hacerse presente y la tolerancia estuvo una vez más ausente entre los seguidores de los equipos mexicanos.

Al momento no hay un reporte oficial de detenidos o personas lesionadas.