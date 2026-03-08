    Liga MX

    Toluca vs. FC Juárez: horario y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026

    Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes hacia lograr la clasificación a la Fase Final del torneo.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Horario y dónde ver la Jornada 10 de la Liga MX Clausura 2026

    Este domingo 8 de marzo el Estadio Nemesio Diez será el escenario del enfrentamiento entre Toluca y FC Juárez, correspondiente a la Jornada 10 de la Liga MX Clausura 2026.

    Los Diablos Rojos de Toluca llegan con la intención de mantenerse en la lucha por el liderato del torneo regular con 21 puntos y como el único equipo invicto del semestre después de imponerse en la jornada doble a los de la UNAM.

    Bravos llega con 10 puntos y viene de ganar como visitante, por lo que busca hilvanar victorias, aunque esta vez con un rival de alta calidad y al que no le gana desde el Apertura 2023 en el Estadio Nemesio Diez, escenario de este encuentro.

    Los aficionados podrán seguir de cerca este encuentro y descubrir cómo y dónde se televisa el partido, asegurándose de no perderse ningún detalle de este enfrentamiento en la Liga MX.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO TOLUCA VS. FC JUÁREZ DE LA JORNADA 10


    Toluca llega al partido con la moral alta tras haberse impuesto a Pumas en su último encuentro, lo que les da confianza y los refuerza en su búsqueda de seguir sumando puntos.

    Por su parte, FC Juárez también se presenta en un buen momento, luego de superar al América, lo que les inyecta energía y les permite afrontar el desafío con la intención de mantener su racha positiva.

    • Cuándo es el Toluca vs. FC Juárez: el juego es este domingo 8 de marzo en el Estadio Nemesio Diez.
    • A qué hora es el Toluca vs. FC Juárez: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Toluca vs. FC Juárez: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de ViX; en Estados Unidos velo por TUDN, tudn.com y la la app de TUDN.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

    Relacionados:
    Liga MXTolucaFC Juárez

