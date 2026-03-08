    Liga MX

    Guido Pizarro sobre el emotivo festejo con Gignac: Todos lo queremos mucho"

    El estratega de los felinos aseguró que se hizo justicia en el Clásico Regio.

    Por:
    Raúl Matínez
    Video Tigres derrota a Monterrey en el Clásico Regio con gol de Gignac

    Guido Pizarro habló sobre lo que representa André Pierre Gignac para Tigres luego del emotivo festejo que tuvieron los jugadores con el delantero francés tras anotar el gol del triunfo en el Clásico Regio.

    En conferencia de prensa el técnico de los de la UANL aseguró que se hizo justicia ante Rayados por que su equipo fue el mejor.

    “En lo personal pienso que de principio a fin fuimos protagonistas, fuimos mejores y al final tuvimos justicia, que bueno que fue por André, de más está decir lo que significa para nosotros, para el club y contento por él y por el equipo.

    “T odos lo queremos mucho por eso nos pusimos muy contentos es el máximo anotador en los clásicos, de película todo

    Al final todos van a levantarlo y abrazarlo, esa imagen es muy buena y espero que sigamos construyendo y sigamos para adelante”, mencionó Guido Pizarro.

    Con su anotación André Pierre Gignac llegó a 15 goles ante Monterrey y se mantiene como el máximo goleador de Tigres en Clásico Regios.

