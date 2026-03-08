Liga MX Tijuana vs. Santos: horario y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026 Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes hacia lograr la clasificación a la Fase Final del torneo.

Video Horario y dónde ver la Jornada 10 de la Liga MX Clausura 2026

Este domingo 8 de marzo de 2026, el estadio Caliente será el escenario del enfrentamiento entre Tijuana y Santos Laguna, correspondiente a la jornada 10 de la Liga MX Clausura 2026.

Xolos llega con nueve puntos y está en la parte baja de la tabla y suma siete juegos consecutivos sin ganar desde la victoria por 1-2 en casa del Querétaro, que es la única del torneo.

Santos Laguna, en tanto, es último de la tabla de posiciones y como el único club sin saber sumar de a tres puntos en un juego y con diferencia de –15 goles.

Este partido representa una oportunidad crucial para ambos equipos en busca de revertir sus rachas negativas. Descubre cómo y dónde se televisa este encuentro clave para Tijuana y Santos Laguna.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO TIJUANA VS. SANTOS DE LA JORNADA 10

Tijuana llega al partido con la moral baja tras caer ante Atlas, lo que genera dudas en su desempeño y presión para revertir la situación en casa.

Por su parte, Santos también sufrió una derrota frente a Cruz Azul, lo que los deja con ganas de redimirse y demostrar su capacidad en este crucial encuentro.

Cuándo es el Tijuana vs. Santos: el juego es este domingo 8 de marzo de 2026 en el Estadio Caliente.

el juego es este domingo 8 de marzo de 2026 en el Estadio Caliente. A qué hora es el Tijuana vs. Santos : el partido inicia en México a las 9:06PM; en Estados Unidos es a las 11:06PM tiempo del Este, 10:06PM tiempo del Centro y 8:06PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 9:06PM; en Estados Unidos es a las 11:06PM tiempo del Este, 10:06PM tiempo del Centro y 8:06PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Tijuana vs. Santos: el evento estará disponible en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y la la app de TUDN.