Liga MX Puebla vs. Tigres EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX La Franja buscará su segundo triunfo en casa, mientras que los Felinos su cuarta victoria fuera de casa.

Video ¡Muralla felina! Nahuel responde con triple atajada y salva a Tigres

Puebla recibirá a Tigres en la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX, este encuentro se disputará en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

El conjunto de la Franja venció a Atlético San Luis en la jornada pasada y llegó a 8 puntos, se ubicó en la posición 14 de la clasificación.

Los de la UANL llegarán después de derrotar al América y escalaron posiciones para llegar al sexto sitio al sumar 13 unidades.

LAS ACCIONES DEL JUEGO

Duro choque de cabezas en el área de la Franja

Video ¡Fuerte impacto! El Búfalo Aguirre recibe atención tras fuerte choque

Puebla responde con tres disparo a la portería de los Tigres

Se salva Tigres del primero, el disparo pega en el metal y se va fuera

Video ¡Se salva Tigres! Luis Rey, a centímetros del primero para Puebla