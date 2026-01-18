    Liga MX

    Pachuca vs. América: Horario y dónde ver partido de Jornada 3 del Clausura 2026 de Liga MX

    Las Águilas llegan con mucha presión en su búsqueda por los primeros 3 puntos.

    Por:Juan Regis
    Video ¿Se agrava la crisis? Así puedes ver Pachuca vs. América del Clausura 2026

    La Jornada 3 del Torneo Clausura 2025 de Liga MX puede ser trascendental para el América en su visita a Pachuca que podrás ver por nuestras plataformas.

    Las Águilas arrancaron mal el torneo y cerrarán la tercera fecha en su visita a los Tuzos, rival que históricamente siempre se les ha complicado tanto en la fase regular como en etapas de eliminación.

    América suma un empate y una derrota en lo que va del certamen, y las alarmas podrían activarse en el cuerpo técnico de André Jardine en caso de sumar otro tropiezo este fin de semana.

    Del otro lado, Pachuca luce motivada tras haber conseguido su primera victoria en el torneo ante León y quiere hacer la maldad al América en casa.

    PACHUCA VS. AMÉRICA: HORARIO Y DÓNDE VER EN VIVO PARTIDO DE JORNADA 3

    • Pachuca vs. América
    • Domingo 18 de enero
    • Estadio Hidalgo
    • 7pm centro de México
    • 8pm ET, 5pm Pacífico
    • TUDN, TUDN.com, TUDN app y ViX (solo EE.UU.)
    Liga MXPachucaAmérica

