Pachuca no tiene en planes a Javier 'Chofis' López

Javier 'Chofis' López no está en el radar de los Tuzos del Pachuca para el próximo torneo. De acuerdo con información de Adrián Esparza Oteo, reportero de TUDN, el todavía futbolista de las Chivas no tiene cabida en el equipo dirigido por Paulo Pezzolano que tiene como misión principal encontrar a un jugador que se desempeñe como extremo, por lo que no están interesados en alguien con las características de la 'Chofis', quien está en busca de encontrar un nuevo destino para dar contiunuidad a su carrera, pues no entra en planes del Rebaño.