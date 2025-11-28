Video ¡Atención! Exportero del América es detenido por la policía en Canadá

El portero de León, Óscar Jiménez se vio envuelto en una controversia con la policía de Canadá, país al que fue de vacaciones junto a su esposa, Mariana Echeverría, conductora y actriz de televisión y su hijo.

El jugador de los Esmeraldas sigue disfrutando de los días libres mientras se disputan los partidos de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, y en las historias de sus redes sociales relataron lo que les pasó.

“ Nos acaba de parar la policía porque Óscar no se detuvo en una vuelta, ahí está la policía. 243 dólares (4 mil 446 pesos mexicanos). Óscar tenía que dar vuelta a la derecha y como que se siguió” relataba Mariana. “No me paré en seco, pero di la vuelta despacito, como en México”, interrumpió el exjugador del América para dar más contexto de lo sucedido.

Después entraron en la discusión de si debieran pagar la multa ya que no viven en ese país, por lo que no pasaría nada, eso argumentó la actriz, mientras que el portero si quería pagar por temor de que en una nueva visita lo interrogaran por no hacerlo.

La escuadra de León todavía no regresa a la actividad futbolística para encarar el próximo Clausura 2026, esto para tratar de revertir el mal torneo que hicieron este segundo semestre del 2025, Ignacio Ambriz y la directiva se encuentran preparando el camino para traer a un refuerzo.

Recordar que los Panzas Verdes no renovaron el contrato con James Rodríguez, quien tuvo un pasó aceptable por la Liga MX en el tiempo que estuvo, aunque todavía no se sabe si se quedará o irá al futbol de otras latitudes.