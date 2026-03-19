Liga MX A Gabriel Milito no le inquieta tanto la cima, sino el trabajo en equipo El técnico de Chivas asegura que buscarán terminar el torneo con la mayor cantidad de puntos posibles.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video A Gabriel Milito no le inquieta tanto la cima, sino el trabajo colectivo

El técnico Gabriel Milito no ‘pierde el sueño’ por alcanzar la cima del Clausura 2026. Con el contundente triunfo de Chivas 5-0 sobre León, Guadalajara duerme esta noche en el primer lugar 27 puntos, por uno de Cruz Azul, que ocupaba esta posición.

Al término del partido pendiente ante el cuadro Esmeralda, el estratega argentino dejó en claro que el primer lugar es producto de ganar partidos, sumar puntos, el equipo va haciendo méritos para sumar las unidades que hoy tienen. “Todavía queda un recorrido por delante y sostener el nivel para intentar terminar con la mayor cantidad de puntos”, agregó.

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Con respecto al partido, Milito señaló que jugaron un buen partido de principio a fin, al equipo se le vio con muchos deseos de jugar futbol de conseguir la victoria, los tres puntos. “Cuando tuvimos y no tuvimos la pelota, fue un partido casi perfecto. En el primer tiempo tuvimos la oportunidad para llegar al descanso con un marcador más claro”.

“En el segundo tiempo también erramos, pero sí tuvimos contundencia para ganar los partidos y me quedo con la humildad con la que compitieron y me quedo con el compromiso que tuvieron para sacar el partido”, añadió.