Liga MX ¡El técnico Martín Anselmi no olvida a afición de Cruz Azul El técnico argentino asegura que la conexión que hubo entre afición y su persona como estratega, fue muy especial.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Anselmi asegura que con hinchada de Cruz Azul hubo una conexión

Martín Anselmi habló en entrevista exclusiva desde Brasil lo que representó Cruz Azul en su trayectoria, no obstante, la salida tan repentina que tuvo para irse a dirigir a Europa con el Porto.

El estratega argentino destaca la conexión que hubo con el hincha de Cruz Azul porque fueron especiales, así como lo fue Independiente del Valle, la afición de la Máquina logró identificarse al máximo con el estilo de juego que estableció Anselmi.

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“Es la primera vez que una hinchada me brinda este cariño”, aseguró Anselmi con respecto a la afición Celeste.

Desafortunadamente el proyecto se vio truncado por uno nuevo, por lo que Martín decidió abandonar a la Máquina e irse a probar suerte a Europa, en donde no le fue nada bien y fue despedido por el cuadro portugués.

Anselmi emigró a Brasil, en donde Botafogo, le brindó una nueva oportunidad para demostrar su capacidad y al momento este proyecto también pende de un hilo.