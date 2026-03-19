    Liga MX

    ¡El técnico Martín Anselmi no olvida a afición de Cruz Azul

    El técnico argentino asegura que la conexión que hubo entre afición y su persona como estratega, fue muy especial.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video Anselmi asegura que con hinchada de Cruz Azul hubo una conexión

    Martín Anselmi habló en entrevista exclusiva desde Brasil lo que representó Cruz Azul en su trayectoria, no obstante, la salida tan repentina que tuvo para irse a dirigir a Europa con el Porto.

    El estratega argentino destaca la conexión que hubo con el hincha de Cruz Azul porque fueron especiales, así como lo fue Independiente del Valle, la afición de la Máquina logró identificarse al máximo con el estilo de juego que estableció Anselmi.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    A Gabriel Milito no le inquieta tanto la cima, sino el trabajo en equipo
    1 mins

    A Gabriel Milito no le inquieta tanto la cima, sino el trabajo en equipo

    Liga MX
    A Gabriel Milito no le inquieta tanto la cima, sino el trabajo colectivo
    1:47

    A Gabriel Milito no le inquieta tanto la cima, sino el trabajo colectivo

    Liga MX
    Chivas golea 5-0 a León en partido pendiente de Jornada 9 del Clausura 2026
    1:25

    Chivas golea 5-0 a León en partido pendiente de Jornada 9 del Clausura 2026

    Liga MX
    Chivas golea a León con gol de Hormiga González para ser líder del Clausura 2026
    2 mins

    Chivas golea a León con gol de Hormiga González para ser líder del Clausura 2026

    Liga MX
    Chivas vs. León: Javier Gandolfi llega a Guadalajara para el partido pendiente
    1 mins

    Chivas vs. León: Javier Gandolfi llega a Guadalajara para el partido pendiente

    Liga MX
    Efraín Juárez recibe fuerte multa por sus airados festejos tras empatar con Cruz Azul
    1 mins

    Efraín Juárez recibe fuerte multa por sus airados festejos tras empatar con Cruz Azul

    Liga MX
    Lainez 'rechaza' ser campeón con Gignac y Nahuel en Tigres por esta razón
    1 mins

    Lainez 'rechaza' ser campeón con Gignac y Nahuel en Tigres por esta razón

    Liga MX
    Faitelson explota en Línea de 4 tras polémico festejo de Efraín Juárez
    1 mins

    Faitelson explota en Línea de 4 tras polémico festejo de Efraín Juárez

    Liga MX
    'Bofo' Bautista casi se va a los golpes en partido de leyendas entre América y Morelia
    1 mins

    'Bofo' Bautista casi se va a los golpes en partido de leyendas entre América y Morelia

    Liga MX
    Ángel Sepúlveda regresó a Chivas “sin rencor” y con el sueño del Mundial
    2 mins

    Ángel Sepúlveda regresó a Chivas “sin rencor” y con el sueño del Mundial

    Liga MX

    “Es la primera vez que una hinchada me brinda este cariño”, aseguró Anselmi con respecto a la afición Celeste.

    Desafortunadamente el proyecto se vio truncado por uno nuevo, por lo que Martín decidió abandonar a la Máquina e irse a probar suerte a Europa, en donde no le fue nada bien y fue despedido por el cuadro portugués.

    Anselmi emigró a Brasil, en donde Botafogo, le brindó una nueva oportunidad para demostrar su capacidad y al momento este proyecto también pende de un hilo.

    Martín Anselmi suena en la órbita de varios equipos mexicanos, tras los buenos momentos que brindó con el cuadro de la Máquina.

    Relacionados:
    Liga MXMartín AnselmiCruz AzulFutbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Un hombre por semana
    Tráiler: Chiquis: Sin filtro (Temporada 2)
    Polen
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX