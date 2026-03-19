Liga MX Gabriel 'Toro' Fernández no tiene asegurada su permanencia en Cruz Azul El delantero uruguayo podría irse de La Máquina a final de año si no se acuerda su renovación.

Video Gabriel Toro Fernández no renueva con Cruz Azul; puede irse libre

El futuro de Gabriel ‘Toro’ Fernández en Cruz Azul es una incertidumbre pese a que es uno de los jugadores importantes en el proyecto de Nicolás Larcamón.

El delantero uruguayo ha perdido protagonismo en La Máquina en los últimos partidos por una molestia muscular que, aunque le permite jugar, no lo deja estar al 100 por ciento.

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Pese al gran momento que vive Nicolás Ibáñez, Adrián Esparza aseguró en Insiders TUDN que, para Larcamón, el delantero número uno es el ‘Toro’ Fernández.

Sin embargo, existe la posibilidad de que el charrúa salga de Cruz Azul a final de año cuando termina contrato porque no ha habido un acuerdo de renovación. Incluso, el futbolista de 31 años puede comenzar a negociar con otro equipo a partir de este verano.

“Hoy te firmo que América se tiraría de cabeza por el Toro, Rayados y Tigres también. Hoy cuatro o cinco equipos se tirarían de cabeza por el Toro y más si llega libre”, mencionó Adrián Esparza.

El deseo del ‘Toro’ Fernández sería quedarse en Cruz Azul, por lo que no habría problema en que extienda su contrato si la directiva encabezada por Iván Alonso así lo desea, pero en el futbol todo puede pasar.

Gabriel Fernández suma tres goles y cuatro asistencias en nueve partidos del Clausura 2026, mientras que Nico Ibáñez ha anotado dos goles en seis encuentros de Liga MX.