Video ¡León ya planea el Clausura 2026! Prioridad un 10, un orquestador

Directiva del León y el técnico Ignacio Ambriz se sientan a platicar para revisar a detalle el tema de refuerzos para el Clausura 2026. Así lo dio a conocer el reportero de TUDN, Israel Romo, quien adelantó que un viejo conocido del futbol mexicano podría estar de vuelta en la Liga MX.

“Prioridades en la defensa, en el medio campo y un delantero. En la mitad de la cancha se podría dar el regreso de José Iván Rodríguez, pero también de un 10, un orquestador, su nombre Diego Valdés, quien actualmente está en el Vélez Sarsfield de Argentina donde firmó contrato de tres años, pero no sería problema para traerlo de regreso”, informó Romo.

Las pláticas ya comenzaron para que el ex jugador del América vista la playera Esmeralda, a petición de Ignacio Ambriz, quien tiene esta prioridad para su equipo, en la próxima temporada.

León terminó en el lugar 17 del Apertura 2025, con tan solo 13 unidades, por lo que quedó fuera de toda posibilidad de Play-in. Nacho tendrá otra oportunidad para la Fiera saque las garras y colmillos en el próximo torneo.