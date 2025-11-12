    Futbol

    ¡León ya planea el Clausura 2026! Prioridad un 10, un orquestador en el medio campo

    Directiva y cuerpo técnico se reúnen para el tema de refuerzos en todas las líneas del equipo, se maneja un viejo conocido del futbol mexicano.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video ¡León ya planea el Clausura 2026! Prioridad un 10, un orquestador

    Directiva del León y el técnico Ignacio Ambriz se sientan a platicar para revisar a detalle el tema de refuerzos para el Clausura 2026. Así lo dio a conocer el reportero de TUDN, Israel Romo, quien adelantó que un viejo conocido del futbol mexicano podría estar de vuelta en la Liga MX.

    “Prioridades en la defensa, en el medio campo y un delantero. En la mitad de la cancha se podría dar el regreso de José Iván Rodríguez, pero también de un 10, un orquestador, su nombre Diego Valdés, quien actualmente está en el Vélez Sarsfield de Argentina donde firmó contrato de tres años, pero no sería problema para traerlo de regreso”, informó Romo.

    PUBLICIDAD

    Las pláticas ya comenzaron para que el ex jugador del América vista la playera Esmeralda, a petición de Ignacio Ambriz, quien tiene esta prioridad para su equipo, en la próxima temporada.

    León terminó en el lugar 17 del Apertura 2025, con tan solo 13 unidades, por lo que quedó fuera de toda posibilidad de Play-in. Nacho tendrá otra oportunidad para la Fiera saque las garras y colmillos en el próximo torneo.

    Video Se revelan íntimos detalles de la salida de James Rodríguez de León

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Cruz Azul rompe el silencio sobre lesión de Kevin Mier y señala a Carrasquilla

    Cruz Azul rompe el silencio sobre lesión de Kevin Mier y señala a Carrasquilla

    2 min
    'Pollo' Briseño revienta a quienes retiran a JJ Macías tras su nueva grave lesión

    'Pollo' Briseño revienta a quienes retiran a JJ Macías tras su nueva grave lesión

    1 min
    Americanista lleva mensaje de apoyo a Kevin Mier tras fractura de tibia

    Americanista lleva mensaje de apoyo a Kevin Mier tras fractura de tibia

    1 min
    René Higuita recuerda con cariño al Veracruz

    René Higuita recuerda con cariño al Veracruz

    1 min
    Esta es la razón de la salida de James Rodríguez, en voz del presidente de León

    Esta es la razón de la salida de James Rodríguez, en voz del presidente de León

    Relacionados:
    FutbolLeónIgnacio Ambríz

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    Tráiler: Pacto de sangre (Temporada 2)
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX